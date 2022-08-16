Мінінфраструктури невдовзі представить проєкт електронної черги на кордоні – Шмигаль

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ми рухаємося у бік цифрової держави з максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися", - сказав очільник уряду.

За його словами, зміни на митниці - це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років.

Шмигаль додав, що ще до масштабного російського вторгнення уряд сформував комплексну дорожню карту з реформування митниці, і зараз продовжує її активне впровадження.

Серед кроків у цьому напрямі - розширення пунктів пропуску в рамках проекту "Відкритий кордон" та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв.

"Сьогодні на прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" запускаємо абсолютно новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу. Робимо все, аби перетин кордону був комфортним та зручним", - розповів також Шмигаль.

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Прем'єр нагадав, що 15 серпня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу, які максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання "митного безвізу".

Також Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Крім цього, Шмигаль нагадав, що ще в червні уряд подав до Верховної Ради законопроєкт щодо розмитнення авто через Дію. Заповнення форми займатиме до 10 хвилин, після чого можна одразу перейти до сплати, додав він.

Економічна правда