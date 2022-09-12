Nissan продлил остановку работы завода в РФ еще на три месяца

Японский автопроизводитель Nissan продлил остановку работы своего завода в Санкт-Петербурге в России еще на три месяца до конца декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Производство приостановлено в Санкт-Петербурге до конца декабря, сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и будем принимать необходимые меры", – сказал представитель Nissan.

Работы на заводе, который с марта находится в простое после полномасштабного вторжения России в Украину, сначала планировалось возобновить в конце сентября.

Как пишет агентство Nikkei, приостановка работы завода Nissan была продолжена из-за продолжения трудностей с получением запчастей из Европы и Японии.

Напоминаем:

Японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в РФ на 6 месяцев - в компании считают, что ситуация в Украине станет еще более "серьезной и затяжной".