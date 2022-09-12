У Путина говорят, что Россия не планирует выводить свои войска с территории ЗАЭС

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует выводить своих военных с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом он сказал во время ежедневного пресс-колла, пишет "Коммерсантъ".

При этом Песков повторил тезисы российской пропаганды, что якобы Украина обстреливает станцию ​​- он утверждает, что "главное - заставить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции"

"Сейчас речь не идет об отводе войск… Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние - те страны, которые имеют такое, - на украинскую сторону прекратить эти продолжающиеся на ежедневной основе обстрелы", - повторил тезисы роспропаганды спикер Путина.

Напомним:

Сообщалось, что 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Сообщалось, что идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, но повторил тезисы российской пропаганды, что якобы обстрелы станции идут с украинской территории.

Путин при этом соврал, что на территории станции нет военной техники. По его словам, "там Росгвардия просто стоит, охраняет периметр".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на Запорожскую атомную электростанцию.

Участники миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководству ЗАЭС".

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальные трения в процессе принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, находящийся в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание дальнейших повреждений, для чего требуется "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

Также специалисты призывают вывезти с территории ЗАЭС "все транспортные средства, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт идет на территории крупной ядерной установки", - подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.

Экономическая правда