В МАГАТЭ призывают немедленно создать безопасную зону вокруг ЗАЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее.

Об этом говорится в обращении Гросси 9 сентября, опубликованном в YouTube и на сайте МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

"Сегодня от сотрудников МАГАТЭ на месте я узнал о серьезной ситуации, которая сложилась минувшей ночью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела распределительного пункта на городской ТЭС, что привело к полному обесточиванию в Энергодаре: нет воды, нет света, нет канализации.

Учитывая усиление и продление обстрелов, существует небольшая вероятность восстановления надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС, особенно потому, что обстрелы постоянно и неоднократно повреждают энергетическую инфраструктуру", – рассказал Гросси.

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"МАГАТЭ понимает, что оператор, который больше не уверен в возобновлении электроснабжения за пределами объекта, рассматривает возможность остановить оставшийся единственный действующий реактор.

Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности и безопасности. И, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы, если не будет надежно восстановлено внешнее электроснабжение.

Кроме того, есть признаки того, что в связи с сложными обстоятельствами, с которыми сталкиваются жители Энергодара, существует значительный риск влияния на наличие необходимого персонала на площадке для продления безопасной и надежной эксплуатации ЗАЭС.

Это неустойчивая ситуация, которая становится все более опасной. Энергодар померк. Электростанция не имеет наружного питания. И мы видели, что как только инфраструктура отремонтирована, она снова повреждается. Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул руководитель МАГАТЭ.

"Поэтому я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов в этом районе. Только это обеспечит безопасность обслуживающего персонала и позволит долгосрочно возобновить энергоснабжение Энергодара и электростанции.

Это драматическое развитие событий свидетельствует об абсолютной необходимости создания зоны ядерной безопасности. Это единственный способ гарантировать, что мы не столкнемся с ядерной аварией", - подчеркнул Гросси.

Напомним, по информации СМИ, проект резолюции МАГАТЭ по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС призывает Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.

Ранее МАГАТЭ в своем отчете подтвердила, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Экономическая правда