Евро подскочил к 3-недельному максимуму на фоне негативных сигналов ЕЦБ, доллар "затормозил" – Reuters

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Евро подскочил к более чем трехнедельному максимуму по отношению к доллару в понедельник, а фунт стерлингов вырос до самого высокого уровня в этом месяце, поскольку официальные лица ЕЦБ настаивали на необходимости дальнейшего агрессивного усиления монетарной политики.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что доллар "затормозил" по отношению к корзине из шести мировых валют недалеко от двухнедельного минимума накануне ключевых данных об инфляции в США на этой неделе, которые могут дать ФРС возможность замедлить темпы повышения процентных ставок на заседании 21 сентября.

Так, евро подскочил до 1,0130 доллара, что на 0,32% выше, чем в пятницу.

Фунт стерлингов поднялся до 1,1681 доллара.

"Представители ЕЦБ видят растущий риск того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или больше, чтобы обуздать рекордную инфляцию в еврозоне", - пишет Reuters со ссылкой на 2 источника.

В интервью немецкому радио на выходных президент Бундесбанка Йоахим Нагель сказал, что если картина потребительских цен не изменится, "нужны дальнейшие четкие шаги".

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Отмечается также, что в контексте доллара инвесторы насторожены в преддверии отчета об индексе потребительских цен США во вторник, несмотря на то, что официальные лица ФРС продолжали свою агрессивную риторику в пятницу.

Напомним:

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на вероятную рецессию.

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Экономическая правда