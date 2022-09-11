Мининфраструктуры считает, что аэропорт "Львов" может первым возобновить работу при наличии гарантий безопасности

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что для возобновления работы аэропортов в Украине нужно несколько недель, главным остается вопрос безопасности.

Об этом он сообщил на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES, передает "Интерфакс-Украина".

Первым аэропортом, рассматривающим министерство для возобновления работы, является аэропорт "Львов". Как заявил министр, технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это будет возможно только при гарантированной безопасности.

Министр отметил, что основное препятствие для возобновления полетов гражданских судов – безопасность, а не технические вопросы.

По словам министра, технически открытие аэропорта во Львове может реализоваться как "зерновая инициатива", где Украина получит гарантии безопасности от международных партнеров и ООН.

Ранее депутаты облсовета Закарпатья поддержали решение докапитализировать Ужгородский аэродром, взлетно-посадочная полоса которого расположена в 100 м от границы со Словакией, до 26 млн грн для возобновления его работы до окончания войны.

Напомним:

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