МАУ перегляне свої плани щодо відновлення польотів до Польщі

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомила про перегляд своїх планів щодо відновлення польотів до Польщі з 18 червня 2021.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає Авіакомпанія на даному напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - йдеться у повідомленні.

Для квитків із фактично скасованими рейсами можливі такі дії:

Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.

Обмін квитка на промо-код із додатковим 25% бонусом на веб-сайті МАУ.

Повернення коштів.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю з 26 травня і заборонив українським авіакомпаніям польоти над білоруською територією.

Це пов'язано з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і затриманням її пасажирів. Рішення уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Також Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС і закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.