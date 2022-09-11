Германия наращивает импорт химикатов из-за высоких цен на энергоносители

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Германия все чаще импортирует химические вещества, поскольку собственные промышленные гиганты BASF SE борются с резким ростом цен на энергоносители из-за сокращения российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за углубления кризиса объемы химического импорта Германии выросли почти вдвое. По данным Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года Германия импортировала около 2,8 млрд. тонн неорганических химикатов. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Между тем, отечественное химическое производство стремительно упало, поскольку производители сокращают производство из-за заоблачных затрат на газ.

Данные изменения в химической отрасли подчеркивают глубину энергетической проблемы в Германии, страдающей более высокими ценами, чем соседние страны, из-за зависимости от российского газа. Падение внутреннего производства может быть первым признаком нарастающего в стране экономического кризиса.

BASF, крупнейший химический производитель Германии, заявил в июле, что начал покупать аммиак, а не производить его, чтобы снизить потребление газа на своем заводе в Людвигсхафене. В то же время, национальная нефтяная компания Абу-Даби отправила свою первую партию низкоуглеродистого аммиака в Германию этого месяца.

Эксперты все чаще начинают замечать существенное импортозамещение энерго- и газоемких продуктов, что свидетельствует о нарастании внутренних проблем страны.

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Напомним:

В своем субботнем заявлении канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и Европа готовы выдержать последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа.

Вицеканцлер, министр по экономике и защите климата Германии Роберт Габек назвал ситуацию с обеспечением газа в стране "серьезной".