Греция готова к возможному прекращению поставок российского газа зимой

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция приняла меры по обеспечению достаточных поставок энергоносителей в течение зимы на случай прекращения поставок российского газа в страну.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы готовы к худшему возможному сценарию, когда Россия прекратит поставки природного газа", — сказал Мицотакис на пресс-конференции в северном городе Салоники.

Мицотакис сказал, что Греция подготовила достаточное количество грузов сжиженного природного газа, несколько электростанций готовы перейти на нефть из газа, а работающие на угле мощности были наращены.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и ЕС подготовились к тому, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа из-за войны против Украины. Он также добавил, что его страна установила терминалы на северном побережье Германии для импорта жидкого газа.

Напомним:

В своем субботнем заявлении канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и Европа готовы выдержать последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа.

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Германия объявила о пакете мер на сумму 65 млрд евро, чтобы уменьшить угрозу роста цен на энергоносители, поскольку Европа борется с дефицитом поставок после вторжения России в Украину.

Правительства Дании и Германии договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический центр стоимостью 9 миллиардов евро, станет значительным шагом в процессе отказа Европы от зависимости от российского газа.