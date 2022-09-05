Німеччина оголосила пакет заходів на 65 мільярдів євро для стримування цін на електроенергію

Німеччина оголосила про пакет заходів на суму 65 млрд євро, щоб зменшити загрозу зростання цін на енергоносії, оскільки Європа бореться із дефіцитом постачань після вторгнення Росії до України.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Пакет, набагато більший, ніж два попередні, включатиме разові виплати найбільш уразливим верствам населення та податкові пільги для енергоємних підприємств.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що країна переживе зиму, додавши, що Росія більше не є надійним енергетичним партнером.

Він сказав, що уряд проводитиме разові виплати пенсіонерам, пільговикам та студентам. Також будуть обмеження на рахунки за електроенергію.

Близько 9000 енергоємних підприємств отримають податкові пільги у сумі 1,7 млрд євро.

Відповідно до останнього пакета загальні витрати на подолання наслідків енергетичної кризи становлять майже 100 млрд євро. Для порівняння під час пандемії коронавірусу можна порівняти заходи щодо підтримки економіки Німеччини коштували 300 млрд євро.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, відповівши на зниження поставок російського газу в Європу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 вересня заявила, що настав час для обмеження цін на російський трубопровідний газ до Європи.

Обмеження цін на російський газ пов'язане з ризиком, оскільки Москва, ймовірно, вживе заходів у відповідь, повністю припинивши експорт до Європи.

Європейська правда