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Правительство отсрочило уплаты таможенных платежей на импорт для товаров оборонного назначения на 90 дней

Воскресенье, 11 сентября 2022, 14:57 - Экономическая правда
 
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Кабмин принял постановление, регулирующее вопрос об уплате таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения соответственно.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению в период военного состояния отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения в соответствии с Законом Украины "Об оборонных закупках", конечным получателем которых согласно условиям договора определено Министерство обороны, осуществляется сроком 90 календарных дней.

Это постановление вступает в силу дня опубликования.

Напомним:

Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения "таможенного безвиза" с Евросоюзом.

Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорта ввозимых предприятиями товаров.

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