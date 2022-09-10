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Украина получит около 530 миллионов долларов Международного банка реконструкции и развития

Суббота, 10 сентября 2022, 14:54 - Экономическая правда
 
getty images

Правительство приняло решение, которое позволит привлечь почти 530 млн. долларов от Международного банка реконструкции и развития в государственный бюджет.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. На сегодняшнем заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет", – отметил премьер.

Полученные средства от МБРР Украина планирует направить на выполнение своих социальных обязательств, в частности, на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также на пенсионные выплаты и социальную помощь.

Напомним:

Национальный банк ожидает, что до конца года Украина получит 12 млрд. долларов анонсированной помощи от международных партнеров.

Правительство ожидает, что до конца года Украина получит оставшиеся 3 млрд евро от Евросоюза в рамках пакета помощи в 9 млрд евро, при этом уже ведутся консультации по программе на следующий год.

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правительство Шмыгаль
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