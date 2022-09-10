Уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4%

Статистическое управление Канады сообщило о сокращении 39700 рабочих мест в августе в экономике страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уровень безработицы вырос до 5,4% с рекордно низких 4,9% в июне и июле. Это самый большой рост числа безработных с момента введения строгих мер против Covid в январе.

Уменьшение занятости и более высокий уровень безработицы могут свидетельствовать о возобновлении баланса рабочей силы в стране, поскольку повышение ставок Банком Канады начинает охлаждать экономический рост и замедлять спрос.

Увеличение спроса на рынке труда может привести к снижению темпов роста зарплаты в стране.

Основная часть потерь рабочих мест в августе есть государственный сектор – 27 600 должностей. Также в сфере строительства, ранее постоянно развивавшейся, наблюдается сокращение найма.

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Добавляется, что уменьшение рабочих мест в строительстве свидетельствует о том, что повышение процентных ставок влияет на рынок труда.

Снижение занятости в августе привело к общему снижению с мая и составило 114 000 рабочих мест, что свидетельствует о том, что деятельность по найму начинает замедляться. Однако данные продолжают демонстрировать признаки чрезвычайной напряженности на рынке труда даже после трех месяцев потери работы.

В региональном разрезе занятость больше всего упала в Британской Колумбии, Манитобе и Новой Шотландии, в то время как она выросла в Квебеке. В других провинциях, включая Онтарио, изменения мало.

Напомним:

Война обусловила неслыханный скачок уровня безработицы – около 35%, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников.