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Рівень безробіття через війну стрибнув до рекордних 35% – НБУ 

П'ятниця, 29 липня 2022, 13:11 - Економічна правда

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття – близько 35%, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. 

З іншого боку, незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу. 

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти часто не мали пошук роботи за основний пріоритет. 

"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", – додали в регуляторі.

Крім цього, стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав ЗСУ.

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До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу. 

Втім, як і в інших країнах, навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни. 

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6067 про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Номінальні зарплати українців цього року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%.

НБУ безробіття війна
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