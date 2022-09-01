В Минагрополитики рассказали, сколько агропродукции Украина экспортировала в августе

В августе Украина экспортировала 4,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга, передает Укринформ.

"В августе без учета разблокированных черноморских портов экспорт зерна и масличных культур из Украины составил 3 млн тонн. Здесь мы говорим об экспорте автомобильным грузовым транспортом, железной дорогой и из дунайских портов", - сказал он.

Соответственно, через разблокированные порты Украина в августе экспортировала 1,5 млн. тонн агропродукции.

Высоцкий добавил, что до полномасштабного вторжения России экспорт аграрной продукции из Украины ежемесячно составлял 6 млн тонн.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью ЭП рассказал, что Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

ВИДЕО ДНЯ





