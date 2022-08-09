Венгерская нефтеперерабатывающая компания готова сама платить за транзит нефти через Украину

Венгерский нефтепереработчик MOL начал переговоры о возобновлении транзита нефти из России через Украину по нефтепроводу "Дружба" и готов сам платить за него.

Об этом говорится в заявлении нефтепереработчика, передает Bloomberg.

В компании отметили, что из-за прекращения транзита российской нефти через Украину поставки топлива в Венгрии будут особенно уязвимы.

"Хотя MOL имеет достаточно запасов на несколько недель, он работает над решением", – добавил нефтепереработчик.

Напоминаем:

Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.

Во время работы на шестом санкционном пакете ЕС против России за ее вторжение в Украину, после длительной блокировки нефтяного эмбарго Венгрией, страны согласились временно вывести трубопроводные поставки нефти.

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Таким образом, согласно принятым санкциям, поставки по нефтепроводу "Дружба" в Центральную Европу должны сохраняться, пока Венгрия, Словакия и Чехия не найдут альтернативу российскому ресурсу.

Действующий договор на транзит российской нефти по территории Украины заключен в декабре 2019 года и действует до января 2030 года.