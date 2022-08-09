Украина прекратила транзит российской нефти из-за "Дружбы" - "Транснефть"
Российская нефтяная компания "Транснефть" заявила, что Украина прекратила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба" из-за санкций, которые сделали невозможным оплату услуг транзита.
Об этом говорится в сообщении "Транснефти".
Украинская "Укртранснафта" (дочька "Нафтогаза") таким образом с 4 августа могла прекратить транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.
Как утверждают в "Транснефти", причиной стало отсутствие поступления средств на счета "Укртранснафты" за услуги транзита. Российская компания не может оплатить транзит с учетом санкций ЕС, а Украина предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.
В российской компании утверждают, что провели платеж за транзит, но денежные средства вернули на счет. Платежи обслуживает Газпромбанк – там отметили, что платеж отклонен из-за седьмого пакета санкций.
ЭП обратилась в "Укртранснафту" за комментарием и подтверждением информации.