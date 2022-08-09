Курс валют на 9 августа: наличная гривня снова идет на ослабление

Курс гривни на черном рынке 9 августа снова перешел к ослаблению, котировки сейчас составляют 39,50 – 39,81 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:10 курс доллара на черном рынке составляет 39,50 – 39,81 грн, хотя в понедельник колебался на уровне 38,625 – 39,7 грн. На прошлой неделе курс укрепился на 6,4% по сравнению с 29 июля по 5 августа.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,725 – 39,7 грн (курс на 8 августа – 38,625 – 39,7 грн);

Евро – 39,05 – 40,3 грн (курс на 8 августа – 39,0 – 40,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,4 – 39,1 грн;

Ощадбанк – 38,85 – 39,7 грн;

Укрэксимбанк – 39,25 – 39,75 грн;

Райффайзен – 38,8 – 39,7 грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,037 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,65 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривни на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривни все равно будет.