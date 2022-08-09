АРМА получила в управление принадлежащий россиянам ТРЦ Ocean Plaza

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В управление Агентства по розыску и менеджменту активов переданы арестованные корпоративные права обществ более чем на 350 миллионов гривен, среди них и один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Среди его конечных бенефициарных владельцев - граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора", – рассказал Костин.

Следствие установило, что денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись из цепи финансовых операций в адрес граждан России.

"Последние в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - добавил генпрокурор.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет о столичном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

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Ранее сообщалось, что торговый центр Ocean Plaza с 11 августа планирует возобновить работу – раньше он закрылся из-за угрозы национализации, ведь до сих пор принадлежит связанной с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компании.

В конце прошлого года стало известно, что бизнесмен Андрей Иванов готов выкупить принадлежащие Василию Хмельницкому 55% ​​акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. АМКУ одобрил соглашение 29 декабря, и стороны планировали его заключить в январе 2022 года.

В декабре 2019 года Антимонопольный комитет разрешил UPD Holdings Limited купить акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, обеспечивающей превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

ТРЦ Ocean Plaza заработал в декабре 2012 года. В этом же году ТРЦ была продана российской "ТПС-Недвижимость" Аркадия Ротенберга. Позже в 2019 году бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ.