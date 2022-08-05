Столичный Ocean Plaza, до сих пор принадлежащий россиянам, снова заработает – СМИ

Торговый центр Ocean Plaza с 11 августа планирует возобновить работу – раньше он закрылся из-за угрозы национализации, ведь до сих пор принадлежит связанной с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компании.

Об этом пишет украинский Forbes со ссылкой на уведомления арендаторов.

"Просим осуществить подготовку помещений к указанной дате", — говорится в письме. Отмечается, что о порядке проведения работ и ввозе или вывозе товара арендаторов сообщат дополнительно.

Через кипрскую "Ocean Plaza Project Ltd" 33% торгового центра принадлежат компании UPD Holdings Limited, недавно принадлежавшей бизнесмену Василию Хмельницкому. Остальная компания принадлежит "ТПС Недвижимость", которая владеет пятью торговыми центрами в России.

Как Хмельницкий рассказывал в интервью Forbes, формально он остается владельцем, ведь не переоформил все активы. Он предположил, что его бизнес-партнер Андрей Иванов, выкупивший долю Хмельницкого у UPD, мог приобрести еще долю у Ocean Plaza, однако "51% точно принадлежат российской компании".

"ТПС Недвижимость" выкупила проект в 2012 году, тогда сумма сделки оценивалась в 280-350 млн долларов. Эту компанию основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг (под санкциями ЕС и США с 2014 года), чьи компании построили Крымский мост. До 2019 года она контролировалась Лилией Ротенберг, дочерью Аркадия Ротенберга.

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Торговый центр Ocean Plaza в Киеве сообщил о прекращении работы, его мажоритарным владельцем до сих пор связана с российским олигархом Аркадием Ротенбергом компания.

В конце прошлого года стало известно, что бизнесмен Андрей Иванов готов выкупить принадлежащие Василию Хмельницкому 55% акций холдинговой группы UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited. АМКУ одобрил соглашение 29 декабря, и стороны планировали его заключить в январе 2022 года.

В декабре 2019 года Антимонопольный комитет разрешил UPD Holdings Limited купить акции компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, обеспечивающей превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.