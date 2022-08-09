Из порта "Черноморск" вышли еще два судна с зерном

фото: мининфраструктуры

Во вторник, 9 августа, 2 судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тыс тонн.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, судно RAHMI YAGGI доставит "зерновым коридором" 5,3 тыс тонн продовольствия в Турцию, еще почти 65 тыс тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею.

"Кстати, это уже второе судно-панамакс, отправляющееся из порта "Черноморск", – добавили в министерстве.

"Сегодня утром судно под флагом Либерии OCEAN LION отправилось из Черноморска в Южную Корею с 64 720 тоннами кукурузы, судно под флагом Турции RAHMİ YAĞCI также отправилось из Черноморска, чтобы доставить 5 300 тонн подсолнечного жмыха в Стамбул", - говорится в сообщении Минобороны Турции.

Напомним:

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В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Экономическая правда