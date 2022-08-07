фото: мининфраструктуры

В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

На борту 4 балкеров MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тыс тонн агропродукции.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать по меньшей мере 100 судов в месяц.

Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации Инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

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В министерстве добавили, что в рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже были отправлены 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тыс тонн кукурузы.

Напомним:

Впервые со старта полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

В конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

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Экономическая правда