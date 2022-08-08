С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано 12 тысяч земельных сделок

С момента снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения зарегистрировали 112,7 тысячи земельных соглашений, из которых 11,7 тысячи зарегистрировано после полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Сообщается, что заявления о получении доступа в Государственный земельный кадастр подали 5587 нотариусов. Всего заявлений – 6281, из них согласовано 5502, отказ получил 778.

В период полномасштабного вторжения наиболее активными рынками по регионам были (по количеству сделок и по площади земель, по которым зарегистрированы сделки):

Кировоградская область – заключены соглашения на 2,6 тыс. га;

Полтавская область – заключены соглашения на 2,5 тыс. га;

Винницкая область – заключены соглашения на 2,4 тыс. га.

Всего с 24 февраля по 8 августа 2022 было заключено 11,7 тысячи соглашений на площадь в 20 412 га., а за последнюю неделю - 2689 земельных соглашений на площадь 2 259 га.

Добавим, что рынок продаж земли сельскохозяйственного назначения в Украине заработал 1 июля 2021 года. Пока покупать землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров, а с 2024 года разрешение получат и иностранные граждане.

Больше о рынке земли в нашем спецпроекте "Земельный гид"

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Напомним:

За год работы рынка земли заключено более 105 тысяч сделок, в том числе 88 тысяч сделок купли-продажи земли с общей стоимостью более 7 миллиардов.