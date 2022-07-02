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За рік ринку землі було майже 90 тисяч угод купівлі-продажу

Субота, 2 липня 2022, 13:00 - Ілля Колдомасов

За рік роботи ринку землі укладено більше 105 тисяч правочинів, у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 мільярдів. 

Про це повідомляє Мінагро.

Станом на початок повномасштабного вторгнення Росії було укладено понад 102 тис. угод, відчужено 245 тис. га с/г земель із близько 32,5 млн га. Наразі таких правочинів – понад 105 тис.

А через російську агресію не відбулася понад 50 тис. угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.

Середньозважена ціна за гектар зараз в основному на 30 % більша від ціни, що була рік тому, і становить 37 900 грн за гектар. 

Нагадаємо: 

Верховна Рада дозволила не проводити аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності на період воєнного стану. Але це не стосується всіх інших видів земель – операції з ними мають проводитись і далі.

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