Регистрация подержанных автомобилей в Украине в июле сократились на 16% в годовом измерении

Украинский автопарк в июле пополнили почти 45,8 тысячи подержанных легковых авто - это на 16% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества 10% выпало на автомобиле в возрасте до 5 лет, 15% - легковые автомобили от 6 до 10 лет, а 75% авто были изготовлены более 10 лет назад.

При этом наибольшее количество регистраций поюзаных машин, которые в июле перешли на украинские номера, было оформлено во Львовской области – 14% от общего количества.

"Волынскую прописку получили 11% авто. Третий результат в Ровенской области – 8% регистраций растаможенных легковых авто с пробегом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ассоциации, на протяжении июля украинцы чаще всего регистрировали такие ввозимые из-за границы подержанные автомобили:

VOLKSWAGEN Passat – 2,8 тыс. шт.;

VOLKSWAGEN Golf – 2,7 тыс. шт.;

RENAULT Megane – 2,2 тыс. шт.;

SKODA Octavia – 1,7 тыс. шт.;

FORD Focus – 1,3 тыс. шт.

"Всего с начала этого года на украинскую регистрацию перешли 310,2 тыс. б/у легковых авто, что почти на четверть больше чем за аналогичный период прошлого года", - резюмировали в ассоциации.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

За месяц – после отмены льгот на растаможку импорта – рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.

Экономическая правда