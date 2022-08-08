Ахметов готовит второй иск против России на 450 миллионов гривень

Компания "Укртелеком", принадлежащая Ринату Ахметову, готовится подать иск против России, требуя компенсировать ущерб почти на полмиллиарда гривень нанесенный боевыми действиями.

Об этом сообщил директор дирекции стратегии и развития бизнеса "Укртелекома" Игорь Яремчук в интервью SPEKA.

По словам Яремчука, количество абонентов и доход от оптического интернета существенно выросли по сравнению с прошлым годом, однако они значительно ниже запланированных.

Он отметил, что в первом полугодии 2022 доход компании снизился на 6% от запланированных. Также доход коммерческой аренды сократился на 27% по сравнению с довоенным временем.

К убыткам в "Укртелеком" добавили даже миграцию внутри страны и за границу, что привело к оттоку абонентов.

Сейчас сумма убытков оценивается в 450 млн гривень, однако она не полна, поскольку не учитывает остановку хозяйственной деятельности операционную прибыль (EBITDA), которая на сегодняшний день оценивается по меньшей мере 14 млн грн в месяц. А темпы подключения к оптическому интернету ниже на 50% от планируемых до полномасштабного вторжения.

Остается непонятная ситуация со зданиями компании, которые сейчас находятся на временно оккупированных Россией территории.

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"Например, так называемый "Мир телеком" использует наши помещения как центры обслуживания в Херсоне и Мелитополе, а в одном из городов Запорожской области местный провайдер при поддержке кафиров "отжал" наш офис", — сообщает Яремчук.

Напомним:

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.