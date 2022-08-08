Oracle сократил несколько сотен сотрудников – WSJ

Американская корпорация Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, на прошлой неделе сократила несколько сот сотрудников.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Oracle предоставляет приоритет своим IТ-услугам в сфере здравоохранения и облачному бизнесу.

Источники газеты рассказывают, что сокращение преимущественно ударило по персоналу группы рекламы и обслуживания клиентов Oracle. Компания продает сервисы, помогающие анализировать данные о клиентах и ​​настраивать рекламную рекламу.

"Сокращение рабочих мест в Oracle произошло в тот момент, когда компания уделяет все больше внимания облачным службам здравоохранения после того, как недавно получила одобрение регуляторов на покупку компании Cerner Corp., специализирующейся на электронных медицинских картах, за 28,3 млрд долл.

Компания, базирующаяся в Остине, штат Техас, является последней в растущем количестве технологических компаний, занимающихся рядом видов деятельности, направленных на замедление найма или сокращение персонала", - пишет WSJ.

В прошлом месяце корпорация Microsoft заявила, что сократит менее 1% от общего количества сотрудников, насчитывающего около 181 000 сотрудников.

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Кадровые изменения произошли, поскольку многие технологические компании закончили период бурного роста, который стимулировал наем.

Сундар Пичаи, генеральный директор материнской компании Google Alphabet Inc., сказал на прошлой неделе, что экономическое замедление позволило внести необходимые коррективы в бизнес, которые трудно реализовать, когда бизнес расширяется.

По словам уволенных сотрудников, сотрудникам Oracle сообщили, что их увольняют из-за реструктуризации 2023 финансового года и перегруппировки.

Oracle, как и некоторые другие технологические компании, не приостанавливает наем полностью, но более избирательно подбирает персонал.

Напомним:

Стриминговый сервис SoundCloud сокращает около 20 процентов своей рабочей силы во всем мире.

SoundCloud – еще одна из многих технологических компаний, недавно объявивших об увольнении (Tesla, Substack, Coinbase и OpenSea и т.п.) или изменивших планы наема.

В июне Spotify заявил, что сократит наем на 25 процентов и "оценит" рост штата компании.

Другие компании, такие как Google, Twitter и Meta, также недавно объявили о замедлении и замораживании найма, тогда как Apple, как сообщается, намерена замедлить аренду в 2023 году.

Экономическая правда