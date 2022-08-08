Cybertruck от Tesla подорожал, не доехав до конвейера

Tesla

Электрический пикап Cybertruck от Tesla подорожает от заявленной ранее цены, но никаких конкретных данных не озвучено.

Об этом пишет AutoEvolution.

Гендиректор компании Илон Маск во время встречи акционеров Tesla на гигафабрике в Техасе подтвердил, что пикап поступит в производство в середине 2023 года.

Именно на техасском предприятии будут выпускать электромобиль Tesla Cybertruck.

Однако в цене Tesla Cybertruck вырастет. Это обусловлено инфляцией, дефицитом автомобильных микросхем и даже переходом на более совершенные и дорогостоящие аккумуляторы формата 4680.

"Цена Cybertruck объявлена ​​в 2019 году, а бронирование стоило 99 долларов. С тех пор многое изменилось, поэтому характеристики и цены будут другими. Ненавижу сообщать немного плохих новостей. Но я думаю, что нет никакого способа предусмотреть инфляцию, которую мы увидели, и разные другие проблемы", — заявил Маск.

Купить пикап Tesla можно и сейчас, и предоплата при заказе осталась неизменной – 99 долларов. Точную цену модели объявят ближе к дате старта производства.

ВИДЕО ДНЯ

Cybertruck нельзя будет приобрести за базовую цену в 39 900 долларов, объявленную три года назад.

"Tesla подняла цены на весь модельный ряд, поэтому мы, вероятно, смотрим на что-то выше 50 000 долларов", – отмечают журналисты.

Напоминаем:

Компания Tesla надеется начать поставки аккумуляторного электрического пикапа Cybertruck в середине следующего года.

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном в 2019 году.

Сначала ожидали, что его выпуск начнется в 2021 году, затем эти сроки изменились.

В сентябре 2021 года Маск сообщил сотрудникам, что компания не собирается начинать производство Cybertruck до конца 2022 года, а массовый выпуск стартует не раньше конца 2023 года.

В январе стало известно, что Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck к концу первого квартала 2023, а не в конце 2022, как планировалось ранее.