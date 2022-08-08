Япония не меняет свою политику по доли в российском проекте "Сахалин-1"

Японская политика сохранения доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1" не меняется.

Об этом на пресс-конференции 8 августа заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда, передает Nikkei.

Ранее президент РФ Путин подписал указ, запрещающий компаниям из Японии и других "недружественных стран" торговать акциями "Сахалина-1".

Указ Путина запрещает капитальные операции с проектами разработки нефти и газа, которые Россия считает стратегически важными. Запрет продлится до конца 2022 года и, при необходимости, может быть продлен.

"Я думаю, что это означает, что мы должны прекратить торговлю долями в "Сахалине-1" с третьими сторонами или третьими странами. Мы сохраним нашу текущую политику, поэтому ситуация не изменится", - заявил японский министр.

"Для Японии, 90% нефтяного импорта которой занимает Ближний Восток, Россия остается "ценным источником закупок вне Ближнего Востока", - добавил Хагиуда.

По словам министра, позиция страны по участию в проекте "Сахалин-2" также остается неизменной.

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Напомним:

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, американская Exxon Mobil Corporation, ведет переговоры о передаче доли в российской нефтегазодобывающей платформе Сахалин-1 другой компании.

Экономическая правда