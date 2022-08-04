Exxon Mobil ведет переговоры о передаче своей доли в проекте "Сахалин-1" другой компании

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, американская Exxon Mobil Corporation, ведет переговоры о передаче доли в российской нефтегазодобывающей платформе Сахалин-1 другой компании.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам США.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в среду, компания передаст свою 30%-долю в российском проекте "другой стороне".

При этом Exxon не сообщила, какая компания или компании возьмут на себя ее активы, но, по словам ее представителя Кейси Нортона, есть "значительный прогресс" в выходе из проекта "Сахалин-1".

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что Москва возьмет под контроль нефтегазовый проект "Сахалин-1", доли в котором Exxon Mobil, японская Sodeco, индийская ONGC Videsh и российский энергетический гигант "Роснефть".

Экономическая правда