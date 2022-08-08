Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения

фото: мининфраструктуры

Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок.

Благодарим наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей. Отдельно благодарен экипажу судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем остальным судам", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване с POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

Напомним:

В ходе реализации "зерновой инициативы" утром 8 августа из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием – балкер SACURA направляется в Италию.

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Экономическая правда