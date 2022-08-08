Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения
Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок.
Благодарим наших партнеров из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей. Отдельно благодарен экипажу судна POLARNET за готовность одними из первых воспользоваться "зерновым коридором", открыв этим путь всем остальным судам", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, вышедших из портов в одном караване с POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.
Напомним:
В ходе реализации "зерновой инициативы" утром 8 августа из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием – балкер SACURA направляется в Италию.
Экономическая правда