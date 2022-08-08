Из порта "Южный" вышло первое с февраля судно с украинским продовольствием

фото: мининфраструктуры

В ходе реализации "зерновой инициативы" утром 8 августа из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием – балкер SACURA направляется в Италию.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Судно объединилось в караван с балкером ARIZONA, отправившимся из порта "Черноморск" в Нидерланды. На борту обоих судов 60 тыс тонн агропродукции.

"Сегодня к реализации Инициативы полноценно привлечен крупнейший украинский порт - "Южный". Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции.

Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение 2-х недель планируем выйти на объем перевалки 3-5 судов в сутки", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Работаем с гарантами договоренностей, чтобы "зерновой коридор" работал бесперебойно и были соблюдены все требования безопасности к судоходству", - добавил министр.

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"Не считая отправленных сегодня судов, в рамках реализации договоренностей из портов уже вышли 8 судов с украинской агроподукцией", - добавили в министерстве.

Напомним:

В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Впервые со старта полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

В конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

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Экономическая правда