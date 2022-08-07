В порт "Черноморск" зашло первое с момента вторжения РФ судно – готовое к загрузке

фото: мининфраструктуры

Балкер FULMAR S зашел в порт "Черноморск" и готов к загрузке – это первое судно, зашедшее в украинский порт с момента полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Telegram.

"Судно зашло в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов", - заявили в министерстве.

Напомним:

В воскресенье, 7 августа, из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Впервые со старта полномасштабного вторжения России 24 февраля в субботу вечером в Украину прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

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В конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и Россией. 3 августа в Турции завершили инспекцию первого судна с украинским зерном. Судно прошло Босфор и направилось в Мраморное море.

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Экономическая правда