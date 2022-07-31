АЕС для "Росатома" в Туреччині замість турецької компанії будуватиме російська

Енергетична компанія Akkuyu Nukleer AS, що контролюється корпорацією "Росатом", розірвала свій контракт з турецьким будівельником IC Ictas на користь російського TSM Enerji щодо завершення будівництва АЕС на території Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Чітких аргументів анулювання контракту з IC Ictas російська сторона не надає, однак зазначає, що підрядники, які виконують проект, повинні володіти компетентностями для виконання робіт в інтенсивному темпі.

Представники IC Ictas звинувачують Росатом в умисному намаганні знизити кількість турецьких підрядників в проєкті. Напередодні генеральна директорка Akkuyu Nukleer Анастасія Зотєєва, апелюючи до колишнього підрядника, заявила, що частка турецьких компаній в проєкті навпаки зростає.

Наразі невідомо чи вплине зміна підрядника на графік будівництва АЕС, перший енергоблок якої Туреччина планує запустити вже у 2023 році.

Нагадаємо:

Компанія "Росатом" перераховує своїм дочірнім компаніям, які займаються будівництвом АЕС в Туреччині, кошти за допомогою банків, котрі потрапили під санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Також Росія вже припиняла роботу з будівництва першої турецької атомної електростанції "Аккую" після того, як стосунки між двома країнами погіршились. Це стало наслідком подій 24 листопада 2015 року, коли над Сирією був збитий фронтовий бомбардувальник Су-24 російської авіагрупи. За даними турецької влади, російський літак, перш ніж його збив турецький винищувач F-16, не реагував на попередження.