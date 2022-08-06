Из-за войны в Украине Италия получила "негативный" прогноз кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Moody's кредитный прогноз Италии со "стабильного" на "негативный".

Об этом сообщает Moody`s.

Спустя несколько недель после отставки Марио Драги с должности премьер-министра Италии финансовые проблемы страны усугубились. Эксперты в ослаблении кредитной ситуации государства отмечают две основные причины: первая – полномасштабная война России против Украины, вторая – смена политического руководства в Италии.

Отмечается, что государственный долг Италии по своему объему превышает большую часть стран Еврозоны. Агентство подтвердило суверенный рейтинг Италии на уровне Baa3.

Дополнительной угрозой страны является проблема с энергоснабжением, которая может повлечь за собой ослабление экономической активности и прекращение роста ВВП. Соответственно возникает угроза фискальной прочности Италии.

Италия одобрила новый пакет помощи стоимостью около 17 миллиардов евро, чтобы помочь оградить компании и семьи от стремительного роста расходов на энергоносители и повышения цен на потребительские товары.

Однако, предварительные данные показали, что экономика страны выросла на 1,0% во втором квартале этого года против предыдущих трех месяцев, что является более сильным показателем, чем предполагалось.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко и министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписали кредитный договор на 200 миллионов евро.

Италия близка к заключению соглашения с корпорацией Intel начальной стоимостью 5 млрд долл. по строительству в стране завода по сборке и упаковке передовых полупроводников.