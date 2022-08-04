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Мікросхеми: Італія й Intel близькі до угоди на 5 мільярдів доларів по будівництву заводу

Четвер, 4 серпня 2022, 17:50 - Олексій Павлиш

Італія близька до укладення угоди з корпорацією Intel початковою вартістю 5 млрд дол щодо будівництва у країні заводу зі складання та упаковки передових напівпровідників.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

"Інвестиції Intel в Італію є частиною ширшого плану, оголошеного американським виробником мікросхем на початку цього року, спрямованого на інвестування 88 мільярдів доларів у розвиток потужностей по всій Європі.

Корпорація прагне зменшити свою залежність від імпорту мікросхем з Азії та полегшити кризу поставок, яка призвела до стримування виробництва в Європі", - пише агентство.

За словами співрозмовників видання, які говорили на умовах анонімності, уряд Італії працює над тим, щоб укласти угоду до кінця серпня, напередодні дострокових виборів у країні, запланованих на 25 вересня.

Раніше джерела повідомляли Reuters, що Рим готовий профінансувати до 40% загальних інвестицій Intel в Італії, які, як очікується, з часом зростуть із початкових 5 мільярдів доларів. 

Обидва джерела повідомили, що остаточне рішення про те, де будувати об'єкт, ще не прийнято.

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