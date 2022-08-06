Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов

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Мэр Сергей Моргунов прокомментировал меры по ликвидации последствий теракта 14 июля в Виннице, отметив, что размер нанесенного ущерба россиянам составляет 240 млн гривен.

Об этом сообщает прессслужба Винницкого городского совета.

Глава города отметил, что оцениваемая стоимость причиненного ущерба сделана без учета разрушенных помещений дома быта "Юбилейный" и Дома офицеров.

"В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Ценой бюджета установим окна в подъездах", — сообщил Моргунов.

Мэр добавил, что в сотрудничестве с международными фондами осуществляют замену разбитых окон в квартирах семьям, которые сейчас находятся в наиболее затруднительном положении.

Напомним:

По состоянию на 1 августа объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) увеличился до $108.3 млрд или 2,9 трлн гривен.