НБУ снова нарастил продажу валюты из резервов

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Национальный банк на этой неделе 1 – 5 августа продал из резервов 490,4 млн долларов после того, как сократил объем продаж на прошлой неделе до 33 млн дол.

Об этом говорится в данных НБУ.

При этом регулятор купил в резервы всего 7,5 млн долларов. На прошлой неделе для сравнения НБУ приобрел в резервы 682 млн долларов – это была самая большая сумма с ноября 2021 года.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса, до 21 июля составлявшего 29,25 гривны за доллар.

С прошлой недели официальный курс гривны вырос до 36,6 за доллар, что позволило регулятору на прошлой неделе выкупить больше валюты с рынка, чем продать.

С начала года НБУ продал уже 15,5 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 2,8 млрд долларов и 110 млн евро.

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Напоминаем:

После коррекции официального курса гривны на прошлой неделе НБУ впервые с марта приобрел на межбанковском рынке 223,2 млн долларов – к этому моменту регулятору удавалось за неделю покупать около 8 млн долларов.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.