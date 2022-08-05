Китай ужесточает требования по импорту товаров из Тайваня после визита Пелоси – Bloomberg

Товары, маркированные как происходящие из Тайваня, не будут допускаться к импорту в Континентальный Китай на фоне недавнего визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к процессу.

Речь идет о продукции, происхождение которой обозначено как Республика Китай, то есть официальное название Тайваня. Пекин считает самоуправляющуюся демократию частью своей территории, поэтому возражает против использования Тайванем названия "Республика Китай" как своего официального обозначения.

Один из собеседников сказал, что китайские правила маркировки для тайваньского импорта впервые были объявлены в 2015 году, но до сих пор их не строго соблюдали. Риск заключается в том, что продукты конфискуют, если компании не изменят свою маркировку. Однако вероятно, считает он, влияние таких действий будет умеренным, поскольку фирмы, вероятно, быстро откорректируют свою упаковку.

Официальный представитель Министерства экономики Тайваня сказал, что, несмотря на то, что на этой неделе растет количество компаний, сообщающих властям острова о проблеме маркировки, правительству ничего не известно о каком-либо тайваньском экспорте, конфискованном китайской таможней.

Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня, двусторонняя торговля выросла на 26% за год до 328,3 млрд долл. в 2021 году. Тайвань имел большое положительное сальдо торговли с Китаем, экспорт с острова превышал импорт на 172 млрд долларов. Хотя Пекин мог бы использовать это преимущество и наложить санкции на экспортеров, Китай полагается на Тайвань в поставке полупроводников.

Напоминаем:

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Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

В ответ Китай заблокировал импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня, а также ввел санкции против спикера.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия страны будет проводить учения вблизи Тайваня в ближайшие дни.