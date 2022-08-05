Россия запретила иностранным инвесторам продавать свои акции в энергетике и банках

Президент России своим указом ограничил возможность для иностранных инвесторов, являющихся гражданами стран, которые в РФ считаются "недружественными", продавать свои доли в банках и связанных с энергетикой компаниях.

Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ.

В нем указано, что ограничения касаются некоторых категорий юридических лиц, являющихся совладельцами, или имеют долю из проекта о разделе продукции, а также производители оборудования и сервисные компании, обслуживающие топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны.

Кроме того, ограничение касается и банковской сферы. Список банков, на который распространяется указ, должен быть утвержден президентом по представлению правительства. Аналогичная ситуация касается акций компаний-пользователей недр с месторождениями углеводородов, металла, алмазов.

На формирование списка банков, подпадающих под действие указа, правительству дано 10 дней.

Данный указ будет действовать до 31 декабря с возможностью постоянной пролонгации. Напомним, что он касается лиц, являющихся гражданами стран, которые по решению власти отныне являются "недружественными" для РФ. Речь идет о странах, наложивших санкции на Россию.

Все сделки, нарушающие этот указ, будут считаться юридически ничтожными. Однако существует механизм, по которому специальным решением президента можно совершить соглашение иностранному инвестору.

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Напомним:

Правительство РФ составило список "недружественных стран", в который вошли Украина, США, все государства-члены Европейского Союза и другие.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает конфисковать российские активы бизнесменов из "недружественных" стран.