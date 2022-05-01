Спікер Держдуми РФ пропонує конфіскувати активи бізнесменів із "недружніх" країн

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пропонує конфіскувати російські активи бізнесменів із "недружніх" країн.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, слід відповісти на ухвалений Палатою представників США законопроєкт, який, за його словами, "дозволяє передачу Україні заморожених активів російських компаній та громадян".

"Правильно щодо бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи", - вважає Володін.

Виручені від продажу гроші він пропонує спрямувати на розвиток РФ.

Насправді у законопроєкті пропонується заморожені активи не передавати Україні безпосередньо, а продавати та виручені кошти використовувати на її потреби, зокрема військові.

Схвалений Палатою представників законопроєкт, ймовірно, так і не набуде чинності: адміністрація Байдена внесла власний законопроєкт з аналогічними положеннями, пише ВВС.

Економічна правда