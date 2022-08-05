ЕС ответил "Газпрому" по поводу санкций на поставку турбины для "Северного потока"

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Препятствий для возвращения турбины Siemens для газопровода "Северный поток" нет.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста в ответ на заявление "Газпрома", передает Интерфакс-Украина.

Она пояснила, что санкции ЕС против России не касаются оборудования и технологий, касающихся промышленной транспортировки газа в Евросоюз.

"И "Северный поток" не является предметом санкций. На наш взгляд, в этом пакете (экономических) санкций нет ничего, что было бы способно помешать "репатриации" этой турбины", – сказала она.

Руководитель группы официальных представителей Еврокомиссии Эрим Мамер добавил, что в санкциях нет ничего, что могло мешать турбине и об этом четко заявляли ранее.

"И то, что об этом говорят россияне, это действительно только повод, чтобы не поставлять газ в Европейский союз", – продолжил он.

Также Мамер назвал действия российской стороны шантажом в области снабжения энергоносителей Европейскому союзу.

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Напоминаем:

Российский "Газпром" требует гарантий от Канады, Великобритании и ЕС, что турбины газопровода "Северный поток" не подпадают под экспортные ограничения санкций.

Российская компания "Газпром" в среду заявила, что из-за санкций стран Запада поставка России находившейся в Канаде турбины для "Северного потока" невозможна.

Ранее заместитель председателя российской газовой компании "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушают условия действующего контракта и создают риски санкций со стороны ЕС, кроме того, Siemens во время ремонта устранила не более четверти всех неисправностей.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.