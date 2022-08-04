"Газпром" требует разъяснений от ЕС, Канады и Британии по поводу санкций на экспорт турбины для "Северного потока"

Российский "Газпром" требует гарантий от Канады, Великобритании и ЕС, что турбины газопровода "Северный поток" не подпадают под экспортные ограничения санкций.

Об этом говорится в заявлении оператора в Telegram.

В предварительном сообщении компании говорилось, что "Газпром" не будет забирать турбину из Германии из-за санкций.

Теперь в компании добавили, что газовые турбины компрессорной станции Портовая должны проходить капитальный ремонт в заводских условиях раз в три года. Контракт на ремонт двигателей в Канаде подписан с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited, входящей в группу компаний Siemens Energy.

В "Газпроме" отмечают, что по условиям контракта газовую турбину нужно было отправить сразу в Россию, а не в Германию.

"Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя <...> компании Siemens Energy Canada Limited, не являющейся стороной контракта. В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут считать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. Это может привести. к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС Портовая", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, такая операция может нарушать санкционный Регламент ЕС 833/2014. А так как стороной контракта является британская компания, к ней применяются требования законодательства Великобритании, в том числе санкционных ограничений.

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"При отсутствии официальных разъяснений ЕС и Великобритании по применению санкций нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей для КС "Портовая" не подпадают под экспортные ограничения… Таким образом, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательством со стороны Siemens делают поставки двигателя №073 на КС "Портовая" невозможным", – резюмировали в "Газпроме".

Напоминаем:

Российская компания "Газпром" в среду заявила, что из-за санкций стран Запада поставка России находившейся в Канаде турбины для "Северного потока" невозможна.

Ранее заместитель председателя российской газовой компании "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что поставки турбины в Германию вместо России после ремонта в Канаде нарушают условия действующего контракта и создают риски санкций со стороны ЕС, кроме того, Siemens во время ремонта устранила не более четверти всех неисправностей.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.