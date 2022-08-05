НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников: причины

Нацбанк аннулировал лицензии на обмен валюты у четырех финансовых компаний за нарушение требований валютного законодательства, еще две компании – оштрафованы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, ООО "ФК "КОНСТАНТА М" (ЕГРПОУ 42398871), ООО "ДСД ФИНАНС" (ЕГРПОУ 39656355), ООО "24 ОНЛАЙН" (ЕГРПОУ 39945438), ООО "ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ3 .

"Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют", – пояснили в регуляторе.

При этом две компании – ООО "ФК "ФИНОФИС" (ЕГРПОУ 43473797) и ООО "24 ОНЛАЙН" (ЕГРПОУ 39945438) – оштрафованы.

"Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и ЗУ "О валюте и валютных операциях", - говорится в сообщении.

Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки, добавили в НБУ.

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Напомним:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Кроме этого, регулятор приступил к внеплановым выездным проверкам структурных подразделений учреждений, имеющих лицензии на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.

По состоянию на 4 августа Нацбанк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.

"По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения", – заявили в НБУ.

Экономическая правда