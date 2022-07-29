Табло с курсами валют исчезнут из обменников – решение НБУ

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Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Регулятор фиксирует, что небанковские учреждения, осуществляющие обмен валюты, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте рынка, чем фактически поддерживали существование "банкоматного туризма".

Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к курсообразованию небанковскими учреждениями", – подчеркнули в НБУ. Такое расшатывание ситуации с курсом для получения дополнительной маржи регулятор считает недопустимым.

Теперь НБУ постановил, что информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате.

В частности, в виде копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений. Кроме того, обменникам запрещается информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами. ВИДЕО ДНЯ

Также обменники должны снова подавать информацию в Реестр помещений, в которых совершаются валютные операции, а процесс купли-продажи валют должен осуществляться исключительно за видеонаблюдение.

В заключение, для усиления контроля за осуществлением покупки и продажи валют исключительно с применением РРО, информация об их используемых будет передаваться в НБУ. Регулятор отмечает, что обменники отчасти уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

"Да, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок", - говорят в НБУ. В первом полугодии средняя сумма налога на прибыль из одного подразделения такого учреждения составила 165 гривень в месяц.

Эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.