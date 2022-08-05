Курс валют на 5 августа: гривня несколько ослабла в кассах банков

В кассах банков наличный курс гривни несколько ослаб, а курсовые спреды на черном рынке 5 августа сократились: котировки уже составляют 38,97 – 39,55 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:20 курс доллара составляет 38,97 – 39,55 грн, хотя в среду колебался на уровне 38,88 – 39,71 грн. Таким образом, курсовый спрэд снизился: продать доллар для украинцев стало дороже, а купить – дешевле.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,6 – 39,7 грн (курс на 4 августа – 38,5 – 39,5 грн);

Евро – 39,9 – 40,2 грн (курс на 4 августа – 39,6 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,4 – 39,1 грн;

Ощадбанк – 38,6 – 39,6 грн;

Укрэксимбанк – 38,9 – 39,7 грн;

Райффайзен – 38,8 – 40,0 грн.

Кроме того, банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Так, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 37,037 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Укрэксимбанке – 39,7 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США. Сразу после этого средний курс гривны на черном рынке 21 июля рухнул почти на гривну по сравнению с утренними котировками и продолжил падение в последующие дни.

В НБУ говорят, что такая динамика временная, хотя разница между официальным и наличным курсами гривны все равно будет.