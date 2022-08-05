Из-за визита на Тайвань: Китай наложил санкции на Нэнси Пелоси

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Власти Китая ввели санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси из-за ее визита на Тайвань.

Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на МИД КНР, передает Интерфакс-Украина.

Также санкции коснутся ее родственников, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Напоминаем:

Китай заблокировал импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня, в качестве мести на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, блокировку импорта чипов пока не рассматривали.

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

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Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

Китайские государственные СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия страны будет проводить учения вблизи Тайваня в ближайшие дни.