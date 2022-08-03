Отомстили за визит Пелоси: Китай заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня

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Китай заблокировал импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня, как месть на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, блокировку импорта чипов пока не рассматривали.

Об этом сообщает AP.

Обе стороны не имеют официальных отношений после гражданской войны 1949 года, но связаны многомиллиардными деловыми связями, особенно в поставках процессорных чипов тайваньского производства, необходимых китайским заводам, собирающим мировые смартфоны и другую электронику.

В прошлом году двусторонняя торговля выросла на 26% до 328,3 млрд долларов.

Тайвань, производящий половину мировых процессоров и имеющий технологии, с которыми не может сравниться материковая часть, заявил, что продажи китайским заводам выросли на 24,4% до 104,3 миллиарда долларов.

"Глобальная экономика не может функционировать без чипов, изготовленных либо на Тайване, либо в Китае", – указал в отчете Карл Б. Вайнберг из High-Frequency Economics.

Поэтому после визита Пелоси в тайвань Пекин ограничился блокировкой импорта цитрусовых и замороженной скумбрии. Эта продукция составляет лишь часть от общего экспорта Тайваня в материковый Китай.

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Правящая партия решила избежать прерывания потока чипов и других промышленных компонентов, ведь это вызвало бы шок в зыбкой мировой экономике.

Напоминаем:

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

Китайские государственные СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия страны будет проводить учения вблизи Тайваня в ближайшие дни.