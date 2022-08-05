В Канаде не считают, что украинская ГТС может полностью заменить "Северный поток-1"

Правительство Канады не поверило в способность украинской газотранспортной системы заменить Северный поток.

Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, пишет Bloomberg.

Во время выступления в местном парламенте он пояснил, что решение В Канады вернуть в Европу газовую турбину Газпрома связано с безальтернативностью газового маршрута "Северный поток-1" для Германии.

"Суть в том, что прокачки в Германию через трубопроводы, ведущие из России через Украину, были бы значительно ниже, чем те, на которые способен Северный поток", – сказал Вилкинсон.

Он добавил, что правительство Канады указало на военные риски транспортировки газа через Украину, а также на то, что Россия точно также могла бы найти причины для уменьшения поставок через украинскую ГТС.

По словам Уилкинсона, решение Канады по турбине было принято в тесной консультации с ее союзниками из НАТО.

В свою очередь госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалев, выступавшая в том же парламентском комитете после Уилкинсона, возразила его аргументам.

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"Это неправда, что Украина не может заменить газовый транзит в Германию. Это единственный трубопровод (украинская ГТС), где у российского монополиста "Газпрома" нет доли, и он работает даже во время войны", – сказала она.

Напоминаем:

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что украинская газотранспортная система способна транспортировать в Европу более 200 млн. куб. м газа в сутки и заменить российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".