S&P также снизило кредитные рейтинги Беларуси и заявило о дефолте по еврооблигациям

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитные рейтинги Беларуси в иностранной валюте к выборочному дефолту, а по еврооблигациям – к дефолту.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Так, агентство снизило суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до SD/SD (ограниченный дефолт). А рейтинг выпуска еврооблигаций 2027 года снижен до D (дефолт).

"Рейтинги Беларуси в иностранной валюте снижены до "SD/SD" в связи с выплатой рублевого купона по долларовым еврооблигациям", - говорится в заявлении агентства.

Суверенный кредитный рейтинг Беларуси в национальной валюте подтвержден на уровне "CCC/C" с "негативным" прогнозом с учетом того, что "макроэкономические и фискальные стрессы могут ослабить способность правительства обеспечивать свои долговые обязательства в национальной валюте".

Агентство заявляет, что в случае выполнения платежей по выпуску Belarus-27 в валюте договора, рейтинг Беларуси может быть повышен.

При этом в агентстве считают, что "дальнейшие неплатежи по другим еврооблигациям практически неизбежны".

ВИДЕО ДНЯ

"В установленный срок, 29 июня 2022 года, правительство совершило платеж в белорусских рублях, валюте, не предусмотренной начальными условиями облигации, на счет, открытый в одном из белорусских банков. С тех пор власти пытаются установить альтернативные пути выплаты долларового долга", - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что международные санкции "лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре и назначены каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, более недоступные правительству".

Напомним:

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эминента в иностранной валюте Беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).

Международное рейтинговое агентство Moody's 14 июля заявило, что выплаты по внешнему долгу Беларуси в местных рублях являются дефолтом.

Экономическая правда